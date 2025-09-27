Da Madrid alla linea arcobaleno | libri gratuiti per pendolari prossima tappa a Mugnano
L’idea prende ispirazione da Madrid: una metroteca che permetta ai viaggiatori – in questo caso quelli della linea arcobaleno – di prendere un libro e leggerlo durante il tragitto. A promuovere l’iniziativa è la libreria Il Dono, che negli ultimi sei mesi ha già installato piccole librerie verticali nelle fermate di Aversa Centro, Ippodromo e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Le nuove linee guida ESC/EAS 2025 sulle dislipidemie, presentate a Madrid, rafforzano la sfida della prevenzione cardiovascolare. Oltre ai target già noti per il colesterolo LDL, entra in scena la categoria a “rischio estremo”, con valori obiettivo sotto i 40 mg/dL - facebook.com Vai su Facebook
Metropolitana di Madrid, la fermata di Chueca rimarrà arcobaleno - Come avvenuto per la stazione di Porta Venezia a Milano, anche a Madrid la fermata di Plaza de Chueca resterà arcobaleno a testimonianza della vita lgbt che ruota attorno al quartiere. Scrive gayburg.com
Santena, bollino arcobaleno ai libri con tematiche Lgbtqiap+ - Nel mese del Pride la Biblioteca di Santena dà maggiore visibilità ai volumi che trattano le tematiche Lgbtqiap+: tutti i libri che toccano questi argomenti sono stati infatti contrassegnati con un ... ansa.it scrive