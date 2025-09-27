Da lunedì raddoppio della tensione a Venezia

Veneziatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 settembre scatta la seconda fase del piano di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di Venezia, previsto da E-Distribuzione nel quadro del Pnrr. Si tratta di un imponente progetto di rinnovamento e riqualificazione tecnologica della rete che riguarda gli impianti di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luned - raddoppio

luned236 raddoppio tensione veneziaRaddoppio della tensione a Favaro, Carpenedo e Bissuola est - Nei giorni 22, 23 e 24 settembre prossimi una task force di circa 80 tra tecnici e operativi sarà impegnata sul territorio ... Da veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Luned236 Raddoppio Tensione Venezia