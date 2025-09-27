Da Giacomo Poretti ad Alessandro Haber | presentata la nuova stagione dei teatri Rasi e Alighieri

È stato presentato ufficialmente alla città, sabato 27 settembre, il cartellone de La Stagione dei Teatri, organizzato da Ravenna Teatro in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che sarà ospitato nei due teatri cittadini, il Rasi e l'Alighieri. La nuova Stagione dei Teatri sarà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: giacomo - poretti

A Giacomo Poretti il premio "Franco Enriquez" alla carriera: la consegna al teatro "Cortesi" di Sirolo

Giacomo Poretti testimonial: se scopro dov’è Misinto, vengo anch’io alla festa della Cri

Giacomo Poretti: "L’anima? Una fregatura. C’è troppo materialismo"

La Fregatura di Avere un’Anima di Giacomo Poretti - Disponibile in libreria e su tutti gli store online. «Non avevamo fatto già tutto? E soprattutto, cos’è e come si fa un’anima?» Da questa immensa domanda nasce il romanzo surreale, poetico e divertente di - facebook.com Vai su Facebook

La fregatura di avere un’anima di Giacomo Poretti - Da oggi in libreria e su tutti gli store online. #GiacomoPoretti #Pordenonelegge #NuoveUscite #Romanzo - X Vai su X

Giacomo Poretti: "Sono un boomer che cerca di stare al passo" - Assieme a lui, lo scrittore Alessandro D’Avenia Quando pensa a Bologna, Giacomo Poretti dice di ricordare le passeggiate ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

A Giacomo Poretti il Premio Franco Enriquez alla carriera - L'attore Giacomo Poretti, che è anche direttore artistico, insieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi, del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli di Milano, è stato insignito del Premio Nazionale ... Scrive ansa.it