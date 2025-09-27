Da gennaio parte la Cun del grano la sede è ancora un incognita | è l’ora del pressing dal granaio d’Italia
Dall’1 gennaio 2026 sarà formalmente attiva la Commissione Unica Nazionale per stabilire ogni settimana il prezzo del grano. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, in collegamento da Palazzo Chigi durante la mobilitazione che ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Lollobrigida, da gennaio Commissione unica per il grano - "Dal primo gennaio 2026 la Cun (Commissione unica nazionale) diventerà il luogo in cui agricoltori e compratori stabiliranno il giusto prezzo del grano. Segnala msn.com
Coldiretti, 20mila in piazza per stop ai trafficanti di grano - Ventimila agricoltori della Coldiretti oggi in piazza per dire "basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a ... msn.com scrive