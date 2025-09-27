da cucinotta a pannofino e cevoli svelata la stagione del piermarini

MATELICA Una stagione teatrale con grandi nomi quella del teatro Piermarini di Matelica, appena ufficializzata dall’assessore alla Cultura Barbara Cacciolari e nata dalla stretta collaborazione tra Comune e Amat, con il contributo della Regione Marche e del MiC. Ad aprire il sipario sarà, sabato primo novembre, la tragicommedia "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" di Tom Stoppard, diretta da Alberto Rizzi, con interpreti d’eccezione Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nei ruoli di Rosencrantz e Guildenstern, oltre a Paolo Sassanelli. Sarà invece l’opera di Dostoevskij "Delitto e castigo" ad andare in scena domenica 23 novembre con la Compagnia Mauri Sturno, diretta da Andrea Baracco e composta da Gabriele Gasco, Woody Neri, Giulio Petushi, Arianna Pozzi, Aurora Spreafico e Paolo Zuccari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

