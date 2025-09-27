Da Cossano un invito all' autunno | Sagra del Fungo tra i bôlè camminate a tema e storie di donne

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Cossano Canavese torna la Sagra del Fungo, manifestazione patrocinata dalla Città metropolitana di Torino che valorizza i "bôlè" dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea. A Cossano, tra scorci indimenticabili sull'Anfiteatro Morenico, le colline offrono terreno fertile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: cossano - invito

? Oggi è la Giornata Mondiale dei Sogni Un invito a riflettere su cosa vogliamo davvero costruire per il nostro futuro, non soltanto con la fantasia ma con i fatti. Prendiamo il sogno della casa: negli ultimi 10 anni il prezzo medio al metro quadro in Italia è p - facebook.com Vai su Facebook

Sagra del Fungo a Cossano Canavese - Sabato 4 e domenica 5 ottobre Cossano Canavese ospita una nuova edizione della Sagra del Fungo, evento patrocinato dalla Città metropolitana di Torino che celebra i celebri “bôlè” dell’Anfiteatro More ... Si legge su mentelocale.it

Sagre d’autunno nel weekend del 6 e 7 settembre 2025: gli eventi in Italia regione per regione - Da sempre mese di grandi inizi e del tanto temuto rientro, settembre segna anche la fine dell'estate e della spensieratezza che l'ha accompagnata. fanpage.it scrive