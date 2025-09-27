Addio a Claudia Cardinale. L’icona del cinema italiano si è spenta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva. Leggenda del cinema degli anni '60, ha recitato con alcuni fra i più grandi registi tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. Indimenticabile il ballo con Alain Delon ne "Il Gattopardo”. Dal prossimo anno, il calendario italiano potrebbe arricchirsi di una nuova festa nazionale, approvata recentemente dalla Camera. Obiettivo della legge, che ora passa all'esame del Senato, celebrare e promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Da Claudia Cardinale al Pallone d’Oro, quante ne sai sulle news della settimana? IL QUIZ