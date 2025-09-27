Da chi ha bisogno di compostezza e ordine mentale a chi respira un’aria che rigenera L’oroscopo della settimana

D a chi deve governare le emozioni e riorganizzare gli spazi emotivi a chi sta mettendo in atto un nuovo panorama esistenziale. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Siete indisciplinati, parlate troppo e detestate i percorsi stereotipati. Avreste però bisogno di compostezza e ordine mentale. Parola chiave della settimana: sollecitare. Toro 20 aprile – 20 maggio Siete lucidissimi su una realtà familiare non semplice da gestire. Cercate di non esagerare con le polemiche. Parola chiave della settimana: comprendere. Leggi anche › Il Tema Natale di Pedro Almodóvar: Bilancia irriverente Gemelli 21 maggio – 21 giugno Si respira un’aria che rigenera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

