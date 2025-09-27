Da Bnp Paribas a Deutsche Bank le banche europee si preparano all’era del riarmo

Le banche europee si stanno preparando all’ era del riarmo comunitario e stanno adattando policy e strategie a una fase in cui la difesa e i settori a essa collegati risulteranno sempre più importanti per i conti economici e bilanci delle istituzioni finanziarie. Il Financial Times ha in particolar modo dato notizia dell’aggiornamento delle policy interne dell’importante istituto francese Bnp Paribas. Bnp Paribas, nuove policy e strategie per la Difesa. La banca di Parigi, primo istituto francese per capitalizzazione e quinto nell’Unione Europea dopo i leader italiani e spagnoli (Santander, Unicredit, Intesa San Paolo e Bbva), ha infatti revisionato le politiche di investimento cancellando un vincolo del 2010 che la escludeva dal “finanziare la produzione e il commercio di armi controverse”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Bnp Paribas a Deutsche Bank, le banche europee si preparano all’era del riarmo

In questa notizia si parla di: paribas - deutsche

Investimenti BNP Paribas. . Settembre, mercati in frenata: è il momento giusto per accelerare con i Booster Cash Collect? - facebook.com Vai su Facebook

Da Bnp Paribas a Deutsche Bank, le banche europee si preparano all’era del riarmo - La banca di Parigi, primo istituto francese per capitalizzazione e quinto nell’Unione Europea dopo i leader italiani e spagnoli (Santander, Unicredit, Intesa San Paolo e Bbva), ha infatti revisionato ... Segnala msn.com

Certificati: da Bnp Paribas sei nuovi Credit Linked Callable su singole azioni - Bnp Paribas ha quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana sei nuovi certificati “Credit Linked Callable” strutturati su sei singole big cap europee (di cui cinque italiane: Eni, Enel, Intesa Sanpaolo ... Lo riporta bluerating.com