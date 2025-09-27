Da Auschwitz a Fossoli in bici Iacomino sulle tracce di Primo Levi

Un viaggio in bicicletta di 1.500 chilometri attraverso l’Europa, tra quattro Paesi, rievocando parte del lungo viaggio di ritorno di Primo Levi descritto ne ‘La Tregua’, con l’obiettivo di portare alla luce le storie dimenticate degli sportivi vittime del nazifascismo. È questo ‘Inseguendo la libertà. Una riflessione sulla memoria in sella alla mia bicicletta’, il progetto fortemente voluto da Michele Iacomino, noto sportivo carpigiano, che tra pochi giorni intraprenderà un’altra importante impresa (dopo la Carpi-Capo Nord di settembre 2024). Lunedì, infatti, il 40enne, inizierà il suo viaggio in bicicletta da Auschwitz-Birkenau al campo di Fossoli, dove arriverà l’11 ottobre, dopo avere attraversato Polonia, Austria, Germania e Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

