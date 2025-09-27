“Il nostro paese dovrà investire almeno 10 milioni di euro in cybersicurezza nei prossimi 12 mesi per prevenire gli attacchi hacker. Essi aumenteranno ancora del 50% entro un anno. E grazie ai moderni sistemi informatici si potrebbero prevenire anche le manifestazioni violente come quelle dei pro-Pal: in questo caso stimiamo una spesa di 500.000”, ha dichiarato Matteo Adjimi, Presidente di Argo Spa, azienda leader nel settore dell'intelligence specializzata in consulenze strategiche per imprese. Secondo la ricerca del Politecnico di Milano il mercato della cybersecurity in Italia è cresciuto del 15% nel 2024 rispetto all'anno precedente ma la strada da fare è ancora tanta, specialmente in questo momento storico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersecurity, Adjimi (Argo Spa): “Rischio incremento attacchi del 50% entro un anno”