Curiosità arriva alla stazione marittima il South Market

Fa tappa alla stazione Marittima progettata da Zaha Hadid, il South Market, evento nato a Napoli nel dicembre 2023 che fonde creatività, artigianato, gastronomia e musica. L’appuntamento è per domenica 28 settembre, dalle 10 alle 22, tra flea market, food market e un laboratorio pomeridiano di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it