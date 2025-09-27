Cure palliative accordo Osservatorio Liuc Business e Fondazione La Pelucca

(Adnkronos) – Unire competenze e risorse per rafforzare l’assistenza in hospice e a domicilio, migliorare la qualità delle cure e costruire un sistema più sostenibile. È lo spirito che anima l’Osservatorio cure palliative (Opc), promosso da 'Liuc-Università Cattaneo-Business School’, 'Federazione cure palliative' e 'Uneba Lombardia'. Una realtà che si arricchisce della presenza della 'Fondazione La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

