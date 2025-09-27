Cupi | Milan-Napoli? Verrà fuori una bella partita Azzurri avanti mentre i rossoneri…

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore azzurro, Andrea Cupi, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato di Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cupi milan napoli verr224 fuori una bella partita azzurri avanti mentre i rossoneri8230

© Pianetamilan.it - Cupi: “Milan-Napoli? Verrà fuori una bella partita. Azzurri avanti mentre i rossoneri…”

In questa notizia si parla di: cupi - milan

Milan, Allegri: "Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso" - Il Milan, che nell'ultimo turno prima della sosta aveva vinto sul campo del Lecce, torna a San Siro, dove ha perso all'esordio contro la Cremonese. Scrive corrieredellosport.it

Il derby Roma alle 12.30, Milan-Napoli posticipo serale alla 5/a - La Lega calcio ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della serie A dalla quarta alla dodicesima giornata: ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cupi Milan Napoli Verr224