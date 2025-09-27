Cuoco di una barca trovato morto sulla banchina del porto | la tragedia

Tragedia al porto di Civitavecchia, trovato cadavere sulla banchina, era un cuoco di bordo. Un tragico risveglio quello di stamane al porto di Civitavecchia, dove all'alba è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo nei pressi della banchina numero 10. A lanciare l'allarme, alcuni operatori portuali in servizio all'inizio del turno. La vittima è un cuoco, membro dell'equipaggio di una barca a vela ormeggiata da giorni nel porto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe cenato con alcuni colleghi nella serata precedente. Pare che durante la serata abbia bevuto un po' troppo. Da qui l'ipotesi degli investigatori: potrebbe aver perso l'equilibrio ed essere caduto in acqua nel tentativo di rientrare a bordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cuoco di una barca trovato morto sulla banchina del porto: la tragedia

In questa notizia si parla di: cuoco - barca

In cucina con passione - cuoco per una sera: Elisa Callori Sabato 13 settembre 2025 - Menù: La barca del gusto. Questo menù è un viaggio d’amore tra mare e terra. Il blu delle onde incontra il verde dei campi, i profumi salmastri si intrecciano con quelli della - facebook.com Vai su Facebook

Trovato un cadavere nel porto di Civitavecchia: è un cuoco caduto da barca a vela - Il corpo di un uomo è stato scoperto nelle acque del porto di Civitavecchia, in provincia di Roma, nelle prime ore di sabato mattina nei pressi della banchina numero 10: l'uomo era, in qualità di ... Segnala roma.corriere.it