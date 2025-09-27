Cubo nero blitz di carabinieri e fiamme gialle | acquisite le carte
Carabinieri e guardia di finanza negli uffici di sovrintendenza e urbanistica del Comune per prendere le carte della trasformazione dell’ex Teatro Comunale, e di quello che è finito sulle cronache e soprannominato il cubo nero. Sulla vicenda la procura aveva già aperto un fascicolo un mese fa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
