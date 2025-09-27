l’evoluzione delle collane universes beyond in magic: the gathering. Dal lancio delle serie Universes Beyond nel 2021, questa iniziativa ha conosciuto una crescita esponenziale, diventando un elemento imprescindibile di Magic: The Gathering. Ogni nuova uscita ha portato innovazioni e nuovi contenuti, ampliando l’universo del gioco e attirando un pubblico sempre più vasto. Nonostante alcune critiche riguardo alle scelte tematiche o ai costi elevati, è innegabile che le collaborazioni con franchise come Spider-Man abbiano contribuito a coinvolgere anche i nuovi giocatori. il crossover di spider-man tra le potenzialità e le criticità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Crossover di spider-man in mtg: la soluzione per i mazzi commander