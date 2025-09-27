Crolla cornicione della chiesa di Santa Ninfa a Palermo ferita una turista | paura in strada

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda nel centro di Palermo, è crollato ferendo alcuni passanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

crolla cornicione della chiesa di santa ninfa a palermo ferita una turista paura in strada

© Notizie.virgilio.it - Crolla cornicione della chiesa di Santa Ninfa a Palermo, ferita una turista: paura in strada

In questa notizia si parla di: crolla - cornicione

Crolla cornicione su via Roma, in pochi metri è il quarto caso in un anno | VIDEO e FOTO

Tragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista

Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

Crolla il cornicione di una chiesa a Palermo: ferita una turista - Crolla il cornicione della chiesa di Santa Ninfa a Palermo: turista di 62 anni ferita. Segnala notizie.it

crolla cornicione chiesa santaPaura a Palermo, crolla cornicione di una chiesa in via Maqueda: ferita una turista - E' crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. Secondo ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Crolla Cornicione Chiesa Santa