Critiche sul videomapping la Corte d' Appello assolve un cittadino dalla querela per diffamazione
"Per 12 anni consecutivi, dal 2011 al 2022, il Comune di Ravenna ha celebrato le festività natalizie illuminando monumenti, chiese e palazzi storici del centro città con i cosiddetti video-mapping, che, secondo libere valutazioni, sono stati ritenuti più o meno artistici o invasivi, originali o. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Grande successo di critica e pubblico per "Lighting Flowers Bagnoli": otto installazioni di videomapping site specific del maestro Franz Cerami su otto delle strutture industriali dismesse dell'ex area Italsider, un tempo luoghi di lavoro.
