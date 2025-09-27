Cristiano Ronaldo inarrestabile! Ancora in rete con l' Al-Nassr ora punta ai mille gol in carriera

Il gol numero 946 in carriera è un colpo di testa perfetto: Cristiano Ronaldo chiude così la partita contro l'Al-Ittihad, segnando la rete del 2-0. Il campione portoghese, ormai beniamino dell'Al-Nassr, non ha mai fatto mistero di voler raggiungere i mille centri in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo inarrestabile! Ancora in rete con l'Al-Nassr, ora punta ai mille gol in carriera

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo

Ma quindi, chi era più Joga Bonito: Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

In migliaia ai funerali di Diogo Jota e del fratello. La moglie stretta alla bara e in lacrime. Cristiano Ronaldo assente: polemica

Eterno CR7: sono 946 gol in carriera Cristiano #Ronaldo segna il gol del 2-0 nel match tra Al-Ittihad e il “suo“ Al-Nassr. Cross dell’ex Liverpool Sadio #Mané e inserimento perfetto di Cr7 tra i difensori avversari. - X Vai su X

Tra Cristiano Ronaldo e... fare l'avvocato: il fantasista viola si racconta - facebook.com Vai su Facebook

Inarrestabile Cristiano Ronaldo: segna ancora e aggiunge un altro record alla sua collezione - Cristiano Ronaldo ha messo la sua firma sul tabellino dei marcatori anche sul campo dell’Ungheria: altro record e quota 1000 sempre più vicina. Segnala goal.com

Inarrestabile Cristiano Ronaldo: segna ancora e aggiunge un altro record alla sua collezione - Cristiano Ronaldo ha messo la sua firma sul tabellino dei marcatori anche sul campo dell’Ungheria: altro record e quota 1000 sempre più vicina. Da msn.com