Crisi Nerviano Medical Sciences un consiglio comunale aperto con un solo ordine del giorno | i licenziamenti

Nerviano (Milano) – Crisi Nms, martedì Consiglio comunale aperto. La comunità nervianese si prepara a discutere pubblicamente il futuro del polo di ricerca oncologico, un’eccellenza scientifica che rischia di essere ridimensionata in modo drastico. È stata infatti convocata una s eduta straordinaria e aperta del Consiglio comunale per affrontare la vertenza che da settimane tiene con il fiato sospeso i lavoratori di Nerviano Medical Sciences (Nms). L’appuntamento è fissato per le 20.45 nella Sala Bergognone all’ex Monastero degli Olivetani. All’ordine del giorno, un unico punto: la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla proprietà, il fondo cinese Pag, che coinvolgerebbe 73 ricercatori sui 123 attualmente impiegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

