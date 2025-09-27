Crisi Nerviano Medical Sciences un consiglio comunale aperto con un solo ordine del giorno | i licenziamenti
Nerviano (Milano) – Crisi Nms, martedì Consiglio comunale aperto. La comunità nervianese si prepara a discutere pubblicamente il futuro del polo di ricerca oncologico, un’eccellenza scientifica che rischia di essere ridimensionata in modo drastico. È stata infatti convocata una s eduta straordinaria e aperta del Consiglio comunale per affrontare la vertenza che da settimane tiene con il fiato sospeso i lavoratori di Nerviano Medical Sciences (Nms). L’appuntamento è fissato per le 20.45 nella Sala Bergognone all’ex Monastero degli Olivetani. All’ordine del giorno, un unico punto: la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla proprietà, il fondo cinese Pag, che coinvolgerebbe 73 ricercatori sui 123 attualmente impiegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Crisi della Nerviano Medical Sciences, la Cgil: “A pagare non sono solo i lavoratori, ma è il Paese intero”
Consiglio comunale aperto a Nerviano per la crisi NMS
Convocazione Consiglio Comunale Aperto Si avvisa la cittadinanza che è stato convocato un Consiglio Comunale aperto per: Martedì 30 settembre 2025 Ore 20.45 Tema della seduta: Crisi di Nerviano Medical Sciences – NMS La cittadinanza è in
Ricerca, lunedì 29 primo incontro al Mimit per scongiurare la chiusura del Nerviano medical sciences. Falcinelli: "faremo di tutto per impedire la dispersione di un ... - Lunedì prossimo, 29 settembre, approderà al Mimit la vertenza che riguarda il Nms, ovvero il Nerviano medical sciences, uno dei ...
Crisi Nerviano NMS, lavoratori e sindacati guardano a Roma: "Solo il Ministero ci potrà dare una speranza" - I lavoratori del centro di ricerca NMS di Nerviano restano in attesa della convocazione ministeriale che potrebbe sospendere i licenziamenti e dare respiro alle trattative ...