Crisi finanziaria irreversibile | liquidazione coatta per Terre d' Oltrepò Cosa significa e cosa succede ora
Broni (Pavia), 27 settembre 2025 – È una doccia gelata quella che si è abbattuta sulla cooperativa Terre d’Oltrepò: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha deciso di porre la cooperativa in liquidazione amministrativa coatta. Il decreto firmato venerdì 26 che presto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si basa su due pilastri: da un lato la mancata convalida da parte del tribunale di Pavia delle misure previste dalla procedura di composizione della crisi; dall’altro la relazione del commissario governativo Luigi Zingone che sottolinea una situazione di grave illiquidità e di crisi finanziaria irreversibile della società cooperativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: crisi - finanziaria
Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?
Francia, il governo verso la crisi: Bayrou chiede la fiducia, l'8 settembre la probabile caduta. «Grave situazione finanziaria»
Nuova crisi di governo in Francia, Bayrou chiede la fiducia sulla finanziaria. Macron cerca un altro premier per evitare le urne
#fondazionepirelliconsiglia “Il giorno dell’ape”, di Paul Murray (@Einaudieditore). Una famiglia irlandese che attraversa una crisi finanziaria ed esistenziale. Un romanzo che riflette le fragilità del nostro tempo. https://fondazionepirelli.org/it/la-fondazione-consi - X Vai su X
15 settembre 2008 – 15 settembre 2025 Oggi festeggio con orgoglio 17 anni di attività come agente immobiliare. Un percorso iniziato proprio il 15 settembre 2008, data che segna l'inizio della crisi finanziaria globale, quando Lehman Brothers dichiarò bancar - facebook.com Vai su Facebook
“Crisi finanziaria irreversibile”: liquidazione coatta per Terre d'Oltrepò. Cosa significa e cosa succede ora - Un decreto firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deciso di porre la cooperativa in liquidazione amministrativa coatta. Scrive ilgiorno.it
Il ministero liquida Cantina Terre in liquidazione: “Situazione irreversibile” - Lo ha deciso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un decreto del ministro Adolfo Urso, datato 26 sette ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it