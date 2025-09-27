Crisi finanziaria irreversibile | liquidazione coatta per Terre d' Oltrepò Cosa significa e cosa succede ora

Broni (Pavia), 27 settembre 2025 – È una doccia gelata quella che si è abbattuta sulla cooperativa Terre d’Oltrepò: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha deciso di porre la cooperativa in liquidazione amministrativa coatta. Il decreto firmato venerdì 26 che presto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si basa su due pilastri: da un lato la mancata convalida da parte del tribunale di Pavia delle misure previste dalla procedura di composizione della crisi; dall’altro la relazione del commissario governativo Luigi Zingone che sottolinea una situazione di grave illiquidità e di crisi finanziaria irreversibile della società cooperativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

