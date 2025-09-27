Crepet | Se voi incontrate un ragazzo intelligente aiutatelo per favore in che modo? Non facendo niente Sottraete

Paolo Crepet insiste da anni su un concetto apparentemente controintuitivo: per educare non bisogna aggiungere, ma togliere. Non nel senso della privazione come punizione, ma nella direzione opposta a quella, oggi largamente dominante, dell’iperdisponibilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: crepet - incontrate

Ecco tutte le date di Ottobre dove si potrá incontrare il dott. Paolo Crepet! Biglietti al link nel primo commento (e sul sito)! #PaoloCrepet #IlReatoDiPensare #Tour #Ottobre - facebook.com Vai su Facebook

“Messner non è salito a 8 mila metri con litri di grappa in corpo, oggi il problema sono i ragazzini che si ubriacano tutte le sere con i soldi di papà”: la denuncia di ... - Prima la confessione di Mauro Corona, che ha ammesso di essere arrivato a bere “una bottiglia di whisky al giorno dopo dodici birre e un litro di vino”. Scrive ilfattoquotidiano.it