Cremonese stop nel riscaldamento per Audero | al suo posto Silvestri

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problema muscolare per l'ex Inter, Nicola costretto al cambio forzato a pochi minuti dall'inizio del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

