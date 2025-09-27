Cremona maxi blitz all’alba | arrestati 4 giovani del branco accusati di rapine e aggressioni con coltelli

Dieci giovani indagati e quattro arresti a Cremona per rapina e lesioni: blitz all’alba dopo mesi di indagini su episodi di violenza tra coetanei. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cremona, maxi blitz all’alba: arrestati 4 giovani del branco accusati di rapine e aggressioni con coltelli

Rapine, aggressioni e accoltellamenti in centro a Cremona: blitz contro le baby gang

Cremona, maxi blitz all'alba: arrestati 4 giovani del branco accusati di rapine e aggressioni con coltelli