Creatività memoria e cultura del dono | ancora aperte le iscrizioni al corso di fumetto dell' Avis

Avis Comunale Forlì celebra i suoi novant’anni con la quarta edizione di un progetto che unisce creatività, formazione e cittadinanza attiva: il concorso e il corso di fumetto “1936–2026 Avis Forlì fa 90 anni di solidarietà: il viaggio del dono dal sangue al plasma”.Dopo il successo delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: creativit - memoria

Tra arte e memoria. In occasione della celebrazione del 50° anniversario di Starpool sono state presentate due opere d’arte, espressione di creatività e valori condivisi. La prima opera, realizzata dall’illustratore Roby il pettirosso, racconta un viaggio sospeso t - facebook.com Vai su Facebook

#GivingTuesday. Cecchini (Fond. Aifr): “Cultura del dono per una società più umana, solidale e sostenibile” - Il 28 novembre l’Italia – e non solo – si illumina di rosso per celebrare la generosità: tra la “indigestione” di consumismo di fine novembre e l’avvio ... agensir.it scrive

Taxi personalizzati Avis: "E’ cultura del dono. Il periodo estivo è sempre complesso" - Il presidente Maestrelli: "Oroglioso di contribuire al messaggio solidale". Secondo lanazione.it