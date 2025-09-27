Costruiamo il futuro | i premi a chi fa del bene in Valtellina e Valchiavenna
Una grande festa per il territorio condivisa da oltre 500 persone: il Premio Costruiamo il Futuro per la Valtellina e la Valchiavenna ha celebrato al Teatro Sociale di Sondrio l’evento finale della sua sesta edizione con numeri da record. Sono stati infatti distribuiti contributi per un totale di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Tronchetti, 'il futuro lo costruiamo noi umani non l'IA'
Puliamo il presente, costruiamo il futuro: Montefredane in azione
Scienze Neurologiche. L’azienda Pelliconi entra in Fondazione: "Costruiamo il futuro"
Tgr Rai. . La Grande Arte in Brianza. Per un progetto della fondazione Costruiamo il futuro, il capolavoro di Tiziano "Venere che benda Amore" sarà esposto in Lombardia. Tgr Rai Lombardia Tgr Rai Lazio Vai su Facebook
In #OpenFiber, costruiamo la rete del futuro: inauguriamo a Pescara un nuovo Edge Data Center che porta la potenza di calcolo vicino ai territori, riducendo la latenza e abilita nuove soluzioni tecnologiche come #AI e #IoT. Leggi di più nell’articolo @Cor_com - X Vai su X
“Costruiamo il futuro“. Premi in città - Il premio Costruiamo il Futuro torna a Sondrio ed è subito un’edizione da recor ... Scrive msn.com
“Costruiamo il futuro“. Ci sono tanti premi per le associazioni della provincia - ll premio Costruiamo il Futuro è pronto a tornare in Valtellina per la sua sesta edizione. Riporta ilgiorno.it