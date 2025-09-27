Costretto a venderli un colpo al cuore Giampiero Mughini choc | sparito dalla tv come vive oggi

Una biblioteca senza confini, un patrimonio sterminato che sfugge a qualsiasi inventario. I volumi potrebbero essere 20 mila, forse 25 mila, ma nemmeno il loro proprietario conosce il numero esatto. Giampiero Mughini, giornalista, scrittore, volto noto della televisione italiana, sa però una cosa ben più dolorosa: una parte di quella collezione di libri, il lavoro e la passione di una vita, deve venderla. “Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi”, ha confessato a Il Foglio. Poi, l’amara constatazione: “Gli amici? Evaporati. I risparmi? Miserie”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

