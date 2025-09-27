Cosia gli argini bassi mangiati dalla piena

Il torrente Cosia, gonfiato dalle piogge che hanno interessato Como negli ultimi giorni, ha mostrato tutta la sua forza nelle sezioni canalizzate a valle: l’acqua vorticosa ha “mangiato” gli argini bassi in pietra — quelle spallette che, con il livello in crescita, diventano parte dell’alveo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

