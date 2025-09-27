Così raccogliamo fondi per costruire una scuola Per i nostri figli è un’esperienza unica | il viaggio epico di una famiglia italiana in bici dallo Zambia al Ruanda in occasione dei Mondiali di ciclismo

In un mondo sempre più dedito all’intolleranza, al fanatismo, all’ odio. In un mondo sempre più avvezzo alla violenza, alla paura del diverso, alla sicurezza spacciata per libertà, questa storia apre uno squarcio verso chi crede che un mondo migliore, più decente e più dignitoso, sia ancora possibile. ————- Prendete una famiglia. Madre, padre e figli di 25, 12, 10 e 8 anni. E metteteli a percorrere interamente in bici la savana della Tanzania, il Burundi, le strade inzuppate di fango e melma. Mille e cinquecento chilometri, da cima a fondo, totalmente in bicicletta, attraversando tre Stati, dormendo in tenda e in ostelli di fortuna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

