Così l’Intelligenza artificiale ha rivelato all’85% un originale di Caravaggio | quel Suonatore di liuto valutato 700 sterline
Un'azienda svizzera ha utilizzato gli strumenti dell'Intelligenza artificiale per analizzare un dipinto custodito in Inghilterra: il risultato potrebbe riscrivere la storia di una famosa opera di Caravaggio. La notizia è stata riportata nelle scorse ore dal quotidiano inglese The Guardian. Ed è proprio dal Regno Unito che proviene la complessa storia che ruota attorno ad un dipinto, il Suonatore di liuto, una delle opere più famose di Michelangelo Merisi da Caravaggio.
