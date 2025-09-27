In un contesto globale segnato da crescente instabilità geopolitica, ricorrenti shock economico-finanziari e crisi sanitarie, il rafforzamento dell’industria nazionale – in particolare nei settori ad alta tecnologia come quello biotecnologico – rappresenta una priorità per la tenuta del Paese. Dopo Stati Uniti e Cina, anche l’Unione europea finalmente punta in maniera decisa sulle biotecnologie e per il biotech nazionale si tratta di un’occasione irripetibile per costruire il proprio futuro. L’industria biotech italiana è in crescita, con un fatturato stimato di oltre 47,5 miliardi di euro e circa 80mila addetti nel 2023, secondo Assobiotec. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così il biotech può essere il motore strategico per la crescita dell’Italia. L’intervento di Damiani (FI)