Così abbiamo fermato lo spaccio Oltre all’ultima raffica di arresti altri 9 fermi e 9 denunce in stazione
Linea dura contro lo spaccio di droga nell’area della stazione ferroviaria. All’indomani dei 7 provvedimenti cautelari ottenuti dalla Polizia al termine di un’indagine durata mesi, a fare il punto sulla situazione in questa zona nevralgica sono stati ieri mattina il questore Edgardo Giobbi insieme al procuratore capo ad interim Lucia Rugani, alla dottoressa Rossana Di Laura dirigente della Squadra Mobile e al dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Roberto Femia. "Ho seguito personalmente questa indagine – ha sottolineato la dottoressa Rugani – perché era una situazione sulla bocca di tutti: lo spaccio alla stazione era ben noto, un fenomeno preoccupante anche in relazione alla giovanissima età di molti clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
