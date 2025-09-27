Cos'è la Carta della Cultura il bonus da 100 euro per l'acquisto di libri | requisiti e come richiederlo
Dal 1° ottobre è possibile richiedere la Carta della Cultura, la card virtuale da 100 euro per l'acquisto di libri - sia cartacei che digitali - riservato alle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro. Può essere richiesta esclusivamente tramite l'App IO. Vediamo nel dettaglio come funiziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
