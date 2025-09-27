Firenze, 27 settembre 2025 – E’ un giorno speciale per Firenze questo sabato 27 settembre. E’ il giorno dell’arrivo in città, in centro storico, del carro matto partito dalla Rufina. Un perfetto incastro di duemila fiaschi di vino che arrivano in città per una cerimonia che si perde nella notte dei tempi. Tradizionalmente, da secoli, il vino del Chianti rifornisce la città, i suoi locali, i suoi ristoranti, le sue osterie. Oggi tutto è automatizzato e trasportato su gomma. Ma la tradizione simbolica e secolare del carro matto rimane, come segno di buon auspicio per il settore enologico. La cerimonia, che vede il carro sfilare per il centro storico con il corteo storico della Repubblica fiorentina, è inserita nella cinquantesima edizione del Bacco Artigiano, manifestazione che si celebra a Rufina e che esalta il vino, la cultura e le tradizioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cos’è il Carro Matto che sfila per Firenze con il suo carico di centinaia di fiaschi di vino