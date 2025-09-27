Cos’è e come funziona la Carta della Cultura?

A partire dal 1° ottobre e per i successivi 30 giorni sarà possibile richiedere la “Carta della Cultura”, l’iniziativa del Ministero della Cultura (Mic). È realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, Consap e Sgeu. A poterla richiedere saranno i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un Isee inferiore a 15mila euro. Carta della Cultura, come funziona e come si richiede. La misura consiste in un contributo per l’acquisto di libri. Il fine è contrastare la povertà educativa e culturale. La Carta sarà disponibile in formato digitale con un valore di 100 euro per ciascuna annualità (dal 2020 al 2024). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

