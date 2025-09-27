Cosa succede se il gatto lecca l'antipulci | quali sono i rischi e come intervenire

Se un gatto lecca l’antipulci può restare intossicato. I sintomi vanno da salivazione eccessiva e vomito a tremori e convulsioni, nei casi più gravi. È essenziale intervenire subito e rivolgersi al veterinario se succede, ma soprattutto applicare in maniera corretta l'antiparassitario per prevenire questo rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosa - succede

Innocence anticipazioni, Ela e Ilker si sposano? Cosa succede

Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso

Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi

Inchiesta urbanistica, cosa succede adesso dopo le decisioni del Riesame sugli indagati https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/27/news/inchiesta_urbanistica_cosa_succede_adesso-424873484/?ref=twhl… - X Vai su X

La ricetta di Scarpetta 2025 Cosa succede quando mescoli insieme ingredienti diversi, esperienze uniche e visioni fuori dal comune? Nasce la ricetta che abbiamo cucinato ieri a @hfarm , insieme a speaker e aziende che stanno ridefinendo il futuro d - facebook.com Vai su Facebook

Il gatto del vicino è saltato sul tuo balcone e ti ha graffiato? Il proprietario è nei guai: cosa devi fare immediatamente - La convivenza con i propri vicini può non essere, in tanti casi, facile: trovare un equilibrio con gli altri non è mai una cosa semplice e vivere nello stesso condominio può incentivare i motivi di ... Da designmag.it

Non dimentichiamoci di giocare spesso col nostro gatto: ecco cosa succede se non lo facciamo - Perché non bisogna dimenticare di giocare spesso col nostro gatto, la sua salute dipende anche da questo, lo raccomandano i veterinari. Scrive amoreaquattrozampe.it