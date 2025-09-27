Cosa è successo a Garlasco il nuovo terremoto giudiziario sul delitto di Chiara Poggi
Un pizzino con scritto “Venditti gip archivia X 20.30 euro”, una serie di assegni da oltre 40mila euro transitati sui conti della famiglia Sempio, intercettazioni del 2017 sparite o trascritte in modo “anomalo”. Sono questi i tasselli che hanno acceso il nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di. 🔗 Leggi su Today.it
L’indagine su Venditti e la proroga sull’incidente probatorio: cosa sappiamo sulle novità del caso Garlasco - Nel registro degli indagati è finito Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le accuse di Andrea Sem ... Da fanpage.it
Garlasco, indagini senza fine: cosa sappiamo ad oggi - È quanto emergerebbe dalla consulenza che il comandante dei Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, ha depositato il 16 settembre scorso in Procura, a Pavia, nell'a ... Scrive ansa.it