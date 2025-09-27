Cosa diceva Charlie Kirk su Israele? Molto criticati gli interventi contro la lobby ebraica ma alcuni discorsi ora sono introvabili sul web

A poche ore dalla sua morte sui social era semplice rintracciare moltissimi dei suoi video, estratti di Tik Tok sulle domande e risposte ai gazebo delle università americane dove – con la strategia dialettica del Gish Gallop che sommerge di dati e informazioni a raffica l’interlocutore, rendendogli difficile se non impossibile una risposta argomentata – replicava a studenti woke, di sinistra o che, al contrario, gravitavano nell’area dell’alt-right, ancor più a destra di quanto fosse di lui. Difendeva Donald Trump, anche se nel 2016 aveva dichiarato di non essere “il suo più grande fan”. Quella valanga di video di Charlie Kirk, oggi, pare rarefatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

