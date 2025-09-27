Cosa ci fa Max Verstappen su una Ferrari da corsa?

Max Verstappen correrà su una Ferrari. Detta così, ai tifosi del Cavallino potrebbe venire un colpo. Non che non sia vero, ma non è come potrebbe sembrare. Non si tratta infatti della Ferrari di Formula 1, bensì di una bellissima e super potente Ferrari 296 GT3, con la quale nel fine settimana il quattro volte campione del Mondo si cimenterà in una gara di endurance, la sua grande passione. Perché, nonostante la sua vita sia fatta di corse (ha appena vinto gli ultimi due gran Premi, a Monza e Baku), appena può si dedica ad altre corse, quasi non ne potesse fare a meno. Nello specifico, Verstappen correrà la 57ª edizione della ADAC Barbarossapreis, nona tappa del NLS (Nürburgring Endurance Series) sul mitico circuito del Nürburgring-Nordschleife, che gli appassionati di motori conoscono anche come «L'inferno verde», il più celebre dei circuiti del complesso del Nürburgring che si snoda lungo un percorso di oltre venti chilometri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa ci fa Max Verstappen su una Ferrari da corsa?

