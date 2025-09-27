Cosa cambia per gli oceani con l' entrata in vigore del trattato sull’alto mare che aspettiamo da due decenni

Finalmente è stato raggiunto il numero di ratifiche necessario per l'entrata in vigore del trattato per proteggere gli oceani. È il primo accordo vincolante che tutela la biodiversità marina al di fuori della giurisdizione dei singoli stati. 🔗 Leggi su Wired.it

Quanto vale questo trattato - Cosa prevede il primo accordo vincolante che protegge gli oceani e la biodiversità marina, ovunque nel mondo

Dopo 20 anni di rinvii, il Trattato sull'Alto Mare entra in vigore! Cosa cambia (davvero) per gli oceani? - Storico accordo per proteggere gli oceani: il Trattato sull'Alto Mare entra in vigore.

