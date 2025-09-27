Cortona sono aperte le iscrizioni alla Scuola di musica comunale Montagnoni - Lanari

ARezzo, 27 settembre 2025 – Novità fra gli insegnanti: c'è Salvietti per il canto e Stracciati al corso di chitarra Sono aperte le iscrizioni per i corsi di canto e strumento alla Scuola di musica comunale «Montagnoni-Lanari». I corsi individuali vanno dalla classica alla moderna e possono essere frequentati ad ogni età. Quest'anno fra le novità c'è l'arrivo di due nuovi insegnanti, per il canto Giacomo Salvietti e Giulio Stracciati per la chitarra. Salvietti nel 2006 entra a far parte del cast di “Giulietta e Romeo”, opera popolare scritta dal maestro Riccardo Cocciante e Pasquale Panella, e nel 2009 partecipa alla seconda edizione del talent show “X-Factor”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

