corteo pro palestina scontri tra manifestanti e polizia a torino

Momenti di tensione a Torino dove è in corso una manifestazione di attivisti pro Palestina. Gli attivisti sono partiti da piazza Crispi a Torino muovendosi verso l’aeroporto di Caselle. Giunto nei pressi dello scalo aeroportuale, il corteo si è visto sbarrare la strada dalla polizia in assetto antisommossa. Dal corteo è partito un lancio di oggetti, tra cui fumogeni e petardi, verso la polizia che ha risposto con lacrimogeni e l’uso di idranti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

