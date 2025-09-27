Corteo pro Palestina a Torino scontri manifestanti-polizia VIDEO
Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine lungo la strada che porta all’aeroporto Caselle. Bottiglie, fumogeni, grossi petardi, sassi sono stati lanciati contro gli agenti che hanno risposto con manganelli, idranti e lancio di lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
Sabato 27 settembre a Brescia la nuova manifestazione pro Palestina con corteo da Piazza Rovetta fino allo stabilimento Leonardo. #Brescia #corteo #Gaza #Israele #Leonardo #manifestazione #Palestina Vai su Facebook
Torino, corteo pro Palestina blocca i binari di Porta Susa https://lastampa.it/torino/2025/09/25/video/torino_corteo_pro_palestina_blocca_i_binari_di_porta_susa-15323708/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Torino, tensioni al corteo pro-Palestina: la polizia carica i manifestanti - Alcune migliaia di persone hanno sfilato oggi a Torino per il corteo pro Palestina organizzato dal coordinamento "Torino per Gaza", con l'obiettivo dichiarato di raggiungere e bloccare l'aeroporto San ... Da ilgiornale.it
'Blocchiamo tutto', corteo pro Pal verso l'aeroporto di Torino - Alcune migliaia di manifestanti sono partiti nel pomeriggio da piazza Crispi a Torino per un corteo pro Palestina diretto all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. ansa.it scrive