Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine lungo la strada che porta all’aeroporto Caselle. Bottiglie, fumogeni, grossi petardi, sassi sono stati lanciati contro gli agenti che hanno risposto con manganelli, idranti e lancio di lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Corteo pro Palestina a Torino, scontri manifestanti-polizia. VIDEO