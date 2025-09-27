Corteo pro Palestina a Torino scontri manifestanti-polizia VIDEO

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine lungo la strada che porta all’aeroporto Caselle. Bottiglie, fumogeni, grossi petardi, sassi sono stati lanciati contro gli agenti che hanno risposto con manganelli, idranti e lancio di lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

corteo pro palestina a torino scontri manifestanti polizia video

© Tg24.sky.it - Corteo pro Palestina a Torino, scontri manifestanti-polizia. VIDEO

