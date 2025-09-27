Corteo Pro Pal scontri tra manifestanti e polizia a Torino
Momenti di tensione a Torino a una manifestazione di attivisti pro Palestina. Gli attivisti sono partiti da piazza Crispi a Torino muovendosi verso l'aeroporto di Caselle. Giunto nei pressi dello scalo aeroportuale, il corteo si è visto sbarrare la strada dalla polizia in assetto antisommossa. Dal corteo è partito un lancio di oggetti, tra cui fumogeni e petardi, verso la polizia che ha risposto con lacrimogeni e l'uso di idranti.
