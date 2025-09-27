Corteo pro Pal a Torino cariche della polizia sui manifestanti diretti all’aeroporto di Caselle – Video

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manifestanti in corteo per Gaza verso l’ aeroporto Sandro Pertini di Caselle sono stati bloccati lungo la superstrada che porta allo scalo di Torino. Davanti a loro, infatti, si è schierata la polizia in tenuta antisommossa. Dopo qualche minuto di tensione, come si vede nel video, le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

corteo pro pal a torino cariche della polizia sui manifestanti diretti all8217aeroporto di caselle 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo pro Pal a Torino, cariche della polizia sui manifestanti diretti all’aeroporto di Caselle – Video

In questa notizia si parla di: corteo - torino

Torino, nuovo corteo della tifoseria: nel mirino (ancora) il presidente Urbano Cairo

Torino, Cairo senza veli: «Contestazione? Come un acufene, mi sono abituato». E i tifosi organizzano un nuovo corteo di protesta

Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto"

corteo pro pal torino'Blocchiamo tutto', corteo pro Pal verso l'aeroporto di Torino - Alcune migliaia di manifestanti sono partiti nel pomeriggio da piazza Crispi a Torino per un corteo pro Palestina diretto all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Lo riporta ansa.it

corteo pro pal torinoScontri a Torino: la polizia ferma il corteo pro Pal prima dell'aeoroporto - La manifestazione aveva il dichiarato obiettivo di raggiungere lo scalo ma è stata fermata prima dagli agenti di polizia schierati in tenuta antisommossa ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Pal Torino