Corteo pro Pal a Torino cariche della polizia sui manifestanti diretti all’aeroporto di Caselle – Video
I manifestanti in corteo per Gaza verso l' aeroporto Sandro Pertini di Caselle sono stati bloccati lungo la superstrada che porta allo scalo di Torino. Davanti a loro, infatti, si è schierata la polizia in tenuta antisommossa. Dopo qualche minuto di tensione, come si vede nel video, le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti.
