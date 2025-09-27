Corteo pro Pal a Torino cariche della polizia sui manifestanti diretti all’aeroporto di Caselle – Video

I manifestanti in corteo per Gaza verso l’ aeroporto Sandro Pertini di Caselle sono stati bloccati lungo la superstrada che porta allo scalo di Torino. Davanti a loro, infatti, si è schierata la polizia in tenuta antisommossa. Dopo qualche minuto di tensione, come si vede nel video, le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

