Corteo al Quarticciolo con Zerocalcare | Le periferie non sono solo degrado

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un migliaio di persone ha sfilato oggi per le vie del Quarticciolo alla periferia est di Roma per un corteo organizzato da associazioni, comitati e realtà di base. La manifestazione partita dal parco Modesto da Veglia, si è snodato per le vie del quartiere fermandosi nei “luoghi simbolo dell’abbandono” come il parco di Tor Tre Teste e il cantiere mai completato di un asilo nido. “Il modello Caivano non è quello che serve a questo quartiere – ha detto Annalisa, medico dell’Ambulatorio popolare – non servono decisioni prese dall’alto, non serve la militarizzazione delle strade. Il modello Caivano è un approccio emergenziale e repressivo che non risolve i problemi ma aumenta la rabbia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

corteo al quarticciolo con zerocalcare le periferie non sono solo degrado

© Lapresse.it - Corteo al Quarticciolo con Zerocalcare: “Le periferie non sono solo degrado”

In questa notizia si parla di: corteo - quarticciolo

Quarticciolo, nuovo corteo degli attivisti: "Nel quartiere troppi interventi rimasti in sospeso"

Nuovo corteo al Quarticciolo, con gli attivisti anche Elodie e Zerocalcare: "Qui non è cambiato niente"

"Quarticciolo alza la voce", il corteo di protesta per le vie del quartiere

Corteo al Quarticciolo con Zerocalcare: “Le periferie non sono solo degrado” - (LaPresse) Un migliaio di persone ha sfilato oggi per le vie del Quarticciolo alla periferia est di Roma per un corteo organizzato da ... Da stream24.ilsole24ore.com

Nuovo corteo al Quarticciolo, con gli attivisti anche Elodie e Zerocalcare: "Qui non è cambiato niente" - L'assessore Battaglia: "Gli interventi sono entrati nella fase operativa. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Quarticciolo Zerocalcare Periferie