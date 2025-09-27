Corte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri

Imolaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Suprema americana ha dato il via libera all'amministrazione per congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

corte suprema autorizza trump a congelare aiuti esteri

© Imolaoggi.it - Corte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri

In questa notizia si parla di: corte - suprema

Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump

Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti

Usa,Corte Suprema ok ai tagli anti-DEI

corte suprema autorizza trumpMedia: "La Corte Suprema Usa autorizza Trump a congelare oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri" - La Corte Suprema Usa ha dato il via libera all'amministrazione Trump a congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri. Segnala msn.com

corte suprema autorizza trumpCorte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri - La Corte Suprema americana ha dato il via libera all'amministrazione per congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corte Suprema Autorizza Trump