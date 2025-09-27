Corsa Scudetto Schwoch non ha alcun dubbio | Dopo il Napoli ecco quale squadra vedo favorita…
Corsa Scudetto, Schwoch è sicuro della propria scelta sorprendente: «Ecco quale sarà la squadra che contenderà il titolo al Napoli.». L’ex attaccante Stefan Schwoch, interpellato da Televomero, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, individuando nelle principali big della Serie A le candidate al titolo. Le sue parole, riprese da TuttoNapoli, delineano un quadro chiaro con Napoli e Milan davanti alle rivali. «Milan favorito, Inter e Juve più indietro». «Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Secondo me Inter e Juve vengono dopo. Il Milan ha fatto una buonissima squadra, ha preso un allenatore vincente, che bada più al risultato piuttosto che allo spettacolo e che crea un gruppo vincente, il che serve. 🔗 Leggi su Internews24.com
