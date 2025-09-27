Corriere dello Sport | Napoli emergenza difesa | a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus

"> NAPOLI – Non è ancora il momento di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 5 settembre con la nazionale, durante la sfida contro la Svizzera. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Rrahmani era rientrato subito a Napoli dopo il ritiro anticipato da Pristina: ha saltato la Fiorentina, il Manchester City e il Pisa (dove era comunque in panchina), e per vederlo nuovamente titolare servirà ancora pazienza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

