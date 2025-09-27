Corriere dello Sport | Napoli emergenza difesa | a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus

Napolipiu.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> NAPOLI – Non è ancora il momento di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 5 settembre con la nazionale, durante la sfida contro la Svizzera. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Rrahmani era rientrato subito a Napoli dopo il ritiro anticipato da Pristina: ha saltato la Fiorentina, il Manchester City e il Pisa (dove era comunque in panchina), e per vederlo nuovamente titolare servirà ancora pazienza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport napoli emergenza difesa a san siro tocca a beukema e juan jesus

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus”

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”

Corriere dello Sport: “Conte carica il Napoli: «È l’ora della verità, serviranno pazienza e rotazioni»” - «È l’ora della verità», ha detto alla vigilia della sfida di Firenze, introducendo quello che lui stesso definisce il ciclo più complesso della stagione. Da napolipiu.com

corriere sport napoli emergenzaCorriere dello Sport: "Napoli frenato. Esordio rovinato" - "Napoli frenato": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Napoli Emergenza